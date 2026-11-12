|Langzeit-Anlage
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12.11.2026 19:43:09
Solana: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Solana gebracht.
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Gestern vor 3 Jahren kostete ein Solana 56.30 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 17.76 Solana in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’474.41 USD, da sich der Wert von Solana am 11.11.2026 auf 83.01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.44 Prozent angezogen.
Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Solana am 14.01.2026 bei 146.79 USD..
Redaktion Finanzen.net
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