Solana Prognose: Viele On-Chain-Daten übertreffen schon Ethereum und Bitcoin

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Solana Prognose sieht vielversprechend aus, da sie Ethereum und Bitcoin auf einigen Fronten bereits übertrifft. Die jüngsten Entwicklungen auf den Kryptomärkten zeigen, dass Solana nicht nur aufsteigt, sondern möglicherweise eine neue Ära in der digitalen Währungswelt einleitet. Wird Solana das neue Schwergewicht im Kryptomarkt? Bleiben Sie dran für tiefergehende Solana Prognose und spannende Entwicklungen, die den Krypto-Raum neu definieren könnten.

Handelsvolumen-Dominanz: Solana übertrifft Ethereum auf Top-Krypto-Börsen

Kaiko researcher Riyad Carey noted that SOL’s trading volume on Upibit has exceeded ETH for 55 consecutive days, MEXC for 15 consecutive days, Kraken for 9 of the past 14 days and Coinbase for 3 of the past 13 days. ETH fell 2.8% in the last seven days, and SOL rose 17.4%.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 21, 2023

In einem bemerkenswerten Wandel im Kryptowährungsmarkt hat Solana Ethereum in Bezug auf das Handelsvolumen auf mehreren führenden Kryptobörsen übertroffen. Besonders auffällig ist dies auf der südkoreanischen Börse Upbit, wo Solana für beeindruckende 55 Tage in Folge eine höhere Handelsaktivität als Ethereum verzeichnete.

Laut Colin Wu, einem chinesischen Krypto-Journalisten, und Riyad Carey, einem Forscher bei Kaiko, zeigt Solana nicht nur auf Upbit, sondern auch auf anderen Börsen wie MEXC, Kraken und Coinbase eine starke Performance.

Auf MEXC, bekannt für sein breites Angebot an Kryptowährungen, lag Solana 15 Tage in Folge vorn. Bei Kraken, einer Plattform, die für ihre Sicherheit und umfassenden Marktdaten geschätzt wird, übertraf Solana Ethereum an 9 der letzten 14 Tage.

Auch auf der in den USA ansässigen Börse Coinbase ist ein ähnlicher Trend zu beobachten, wo Solana an 3 der letzten 13 Tage ein höheres Handelsvolumen als Ethereum hatte. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da Coinbase oft als Eintrittspunkt für viele neue Krypto-Investoren gilt.

Die zunehmende Beliebtheit von Solana, die sich durch ihre Schnelligkeit und niedrigeren Transaktionskosten auszeichnet, deutet auf eine Verschiebung in der Hierarchie des Kryptomarktes hin. Anleger und Händler, die sich kontinuierlich an das dynamische Krypto-Umfeld anpassen, zeigen ein wachsendes Interesse an Solana.

DeFi-Sektor von Solana überholt Ethereum dank Memecoin-Handel

Solana in the last 24 hours:



– Flipped ETH in DEX Volume (First Time Ever)

– Has 5% of TVL, proves it is a worthless metric

– Jupiter flips Uniswap by Volume

– 4 out of 10 Top DEX are from Solana

– Solana doing 100% more NFT Volume than Ethereum

– Tensor flips Blur



It's over. — Gumshoe (@0xGumshoe) December 16, 2023

Ebenso hat Solana in den vergangenen Monaten einen signifikanten Anstieg der Benutzeraktivität und des Handelsvolumens in seinen DeFi- und NFT-Ökosystemen erlebt. Der NFT-Sektor von Solana verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum, mit einer Steigerung des Verkaufsvolumens um fast 50 % in den letzten 7 Tagen​​.

Die Memecoins Bonk und Dogwifhat katapultierte die Aktivität auf Solanas dezentralen Börsen (DEXs) an die Spitze. Daten von DeFi Llama zeigen, dass das Handelsvolumen auf Solanas DEXs in den vergangenen sieben Tagen auf 9,03 Milliarden US-Dollar angestiegen ist, während Ethereum im gleichen Zeitraum ein Handelsvolumen von 8,836 Milliarden US-Dollar aufwies.

Jetzt frühzeitig in vielseitigsten Memecoin investieren!

Diese beeindruckende Leistung könnte kurzlebig sein, da Ethereum bereits beginnt, Solana im 24-Stunden-DEX-Volumen zu überholen. Dennoch ist diese Entwicklung bemerkenswert. Während der letzten 24 Stunden kam Solana auf ein DEX-Volumen in Höhe von 1,591 Mrd. US-Dollar, während es bei Ethereum mit 1,656 Mrd. US-Dollar kaum mehr war. Dies entspricht nur noch einem Unterschied von 4,09 %.

Börsen wie Orca auf Solana erleichtern den Peer-to-Peer-Austausch verschiedenster Kryptowährungen, insbesondere von Memecoins, die auf zentralen Börsen nicht gelistet sind. Historisch gesehen war der grösste Teil dieses Handels auf Ethereum konzentriert. Der jüngste Anstieg der DEX-Aktivitäten auf Solana ist teilweise auf die niedrigeren Gasgebühren des Netzwerks zurückzuführen.

Jetzt in bahnbrechenden KI-Memecoin investieren!

Das Solana-Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEXes) ist in den vergangenen zwei Jahren enorm gestiegen. Während das Solana-DEX-Volumen 2022 noch praktisch nicht vorhanden war, ist es in diesem Jahr von 2,85 % im Januar auf derzeit 17,84 % gestiegen. Somit kommt Solana auf Platz zwei der wichtigsten DEX-Chains, wobei allein in dieser Woche eine Steigerung um 33,75 % erfolgte, während Ethereum 0,70 % verlor.

Solana übertrifft nun Ripple im Ranking nach Marktkapitalisierung

In der Zwischenzeit profitierte auch der SOL-Token von diesen Entwicklungen und übertraf XRP in der Marktkapitalisierung um rund 6 Mrd. USD und ist nur noch weniger als 1,5 Mrd. USD von Binance und somit dem 4. Platz entfernt. Dies geschah, da Solana am heutigen Tage bei 94,45 USD ein neues Jahreshoch für 2023 erreichte.

Während Solana-Anwender diese Entwicklungen und andere positive Signale aus dem Solana-NFT-Ökosystem als Beweis dafür sehen, dass die Zeit der Blockchain gekommen ist, zeigt ein Blick auf weitere Metriken, dass Solana noch einen langen Weg vor sich hat. Trotz der jüngsten Gewinne liegt die Marktkapitalisierung von SOL gerade über 40 Milliarden US-Dollar, während Ethereum mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 270 Milliarden US-Dollar mehr als siebenmal grösser ist.

Solana vs Ethereum: Wird Solana der neue Gewinner?

Erstmals seit 2021 hat sich das Preisverhältnis von SOL zu ETH im September zugunsten von SOL gewendet, und die Kluft zwischen den beiden Altcoins vergrössert sich weiter. Das SOL/ETH-Verhältnis, das den Wert von SOL im Vergleich zu ETH bewertet, hat sich umgekehrt, was den Aufstieg von Solana in den letzten Monaten unterstreicht.

Zudem konnte Solana laut Messari Ethereum auch in der Anzahl der täglichen Nutzer und im NFT-Handelsvolumen übertroffen, was auf das enorme Potenzial der Kryptowährung hinweist.

Dieser Trend wird durch auf Solana basierende Memecoins unterstützt, die kürzlich ihre auf Ethereum basierenden Pendants überholt haben, was zu einem Anstieg der Kapitalzuflüsse führte. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des renommierten Unternehmens CoinShares zeigt auf, dass Solana und damit verbundene Altcoins seit Jahresbeginn positive Kapitalzuflüsse von 156 Millionen US-Dollar verzeichneten, während Ethereum lediglich Zuflüsse von 15 Millionen US-Dollar aufwies.

Jetzt in neusten viralen Memecoin investieren!

Grayscale Solana Trust: Hohe Prämien und Investitionsmöglichkeiten für Institutionelle

Der Grayscale Solana Trust (GSOL) bietet institutionellen Investoren eine regulierte Möglichkeit, in Solana zu investieren. Interessanterweise liegt der Preis von GSOL deutlich über dem aktuellen Marktwert von Solana, da ein Anteil lediglich 0,37965950 SOL entspricht. Somit zahlen Investoren derzeit bei GSOL etwa 400,36 USD pro Solana, was 329,62 % über dem aktuellen Marktpreis von 93,19 USD liegt.

Im November 2023 wurde sogar ein Höchststand von 532,06 USD pro Solana im Trust erreicht. Dies bedeutet, dass Investoren, wenn sich der Marktpreis diesem Höchststand annähert, ein potentielles Kursplus von rund 470,94 % erwarten könnten. Während SOL in diesem Jahr 845,76 % steigen konnte, waren es bei GSOL 637,56 %.

Diese Prämie kann auf das Fehlen einer Arbitrage-Möglichkeit zurückzuführen sein, da GSOL, ähnlich wie andere Grayscale-Produkte, nicht als ETF fungiert und somit keine sofortige Anpassung an den Nettoinventarwert erlaubt. Dies führt zu einer Situation, in der die Prämie von GSOL auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben könnte, solange Investoren bereit sind, diese für den Komfort zu zahlen, den der Trust bietet​​.

Für Investoren bedeutet die hohe Prämie des Grayscale Solana Trusts, dass sie deutlich mehr für Solana zahlen, als es der aktuelle Marktpreis vorgibt. Dies deutet auf ein grosses FOMO der Investoren hin, welche schnell noch Anteile des Grayscale Solana Trust erhalten wollen.

Solana hat zuletzt das 23,6er-Fibonacci-Retracement bei 69,27 USD und den horizontalen Widerstand bei 81,03 USD überwunden. Nun ist der Weg erst mal bis zum psychologischen Level von 100 USD und dem 38,1er-Fibonacci-Level bei 107,11 USD frei.

Jedoch konnte die Rallye aufgrund der Zunahme der Attraktivität von Solana nach temporären kleinen Rücksetzern mittelfristig bis in den Bereich von rund 144 USD gehen. Langfristig sollte sich hingegen ein wesentlich grösseres Potenzial bietet, wobei laut Analysten bis 2030 Preise von bis zu rund 3.200 USD möglich sind.

Anleger stürzen sich auf die nächsten Memecoins, die explodieren könnten

Selbst durch relativ kleine Memecoin-Investments sind einige Investoren innerhalb der letzten Wochen in kurzer Zeit zu Millionären geworden. Deshalb fragen sich immer mehr, welcher Memetoken als Nächstes explodieren könnte. In letzter Zeit geraten dabei insbesondere zwei Coins zurzeit vermehrt ins Visier von Marktbeobachtern und Analysten.

Einer von ihnen ist das von bekannten Krypto-Experten gegründete Meme Kombat, welcher mithilfe von KIs einzigartig fesselnde Arenakämpfe in Anlehnung an Mortal Kombat bieten will. Dabei vereint es einige der attraktivsten Kryptosektoren wie KI, GameFi, GambleFi und Memecoins.

Darüber hinaus hat es der kultige Sponge, welcher die Liquidität des Marktes wie ein Schwamm aufsaugen will und schon damals 45x verzeichnete, wieder vermehrt in die Schlagzeilen geschafft. Denn es wurde an einer zweiten Version eines Tokens gearbeitet, welche sich in dem beliebtesten Kryptosektor – GameFi – positioniert, und den Preis mit seiner „V2-Rakete“ bis zum Mond und darüber hinaus befördern will.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.