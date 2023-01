Solana Kurse Prognose: kann der Preis in den kommenden Monaten und Jahren zu alter Stärke zurückfinden?

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Solana (SOL), die Kryptowährung, die das leistungsstarke Layer-1-Blockchain-Protokoll von Solana antreibt, hat einen explosiven Monat hinter sich. Die Kryptowährung wurde zuletzt um 25 $ gehandelt, was einem Anstieg von 145 % gegenüber den Tiefstständen von Ende Dezember 2022 von weniger als 8,0 $ pro Token entspricht. Derzeit wird sie bei 24,39 $ gehandelt.

Der Preis von Solana stürzte im Dezember 2022 ab, da die Anleger den Token nach dem Zusammenbruch der potenziell betrügerischen Kryptowährungsbörse FTX im November 2022 weiterhin abstiessen. Das Solana-Team enthüllte in einem Blogpost, dass die Solana Foundation fast 1 Milliarde US-Dollar an Bargeld oder Bargeldäquivalenten auf FTX hatte, bevor sie die Abhebungen pausierte.

Solana hat in 9 Finanzierungsrunden rund 335,8 Mio. US-Dollar eingesammelt, wobei Alameda Research, Andreessen Horowitz und Polychain die wichtigsten Investoren sind. Das laufende Jahr hat sich jedoch bisher für alle Kryptowährungen als sehr volatil erwiesen, und auch Solana blieb davon nicht verschont. Die Blockchain von Solana wurde vor kurzem gehackt und Tausende von Nutzern berichteten, dass sie ihre Gelder im Wert von etwa 8 Millionen Dollar verloren haben.

Das Solana-Netzwerk kann derzeit als der beste Ort angesehen werden, um DeFi-Apps und NFTs zu erkunden. Der Milliardär und Unternehmer Reid Hoffman, besser bekannt als Mitbegründer von LinkedIn, kündigte im Juli dieses Jahres auf Twitter an, dass er eine Reihe von NFTs auf Solana-Basis veröffentlichen werde, die auf Bildern basieren, die mit der KI-Software DALL-E 2 von OpenAI erstellt wurden. Er fügte hinzu, dass er das erste Stück auf Magic Eden, dem grössten Solana-NFT-Marktplatz, versteigern werde. Magic Eden wird aktuell als der stärkste und relevanteste NFT-Marktplatz für Solana angesehen. Sein Fokus auf die künstlerische Gemeinschaft, die Verfügbarkeit einfacher Tools und die Vielfalt der erstellten und angebotenen Token machen ihn zu einer festen Grösse in der NFT-Community.

Heute ist die Solana-Blockchain eine der Kryptowährungen am Markt, die am schnellsten wachsen und mit bisher circa 100 Mrd. Transaktionen unglaublich stark. Die Transaktionskosten betragen auf der Plattform nur circa 0,00025 Dollar und sind damit so günstig wie fast nirgends. Mit 1.850 Validierungsknoten behauptet es, auch eines der sichersten Blockchain-Netzwerke zu sein.

Mit einer unglaublichen Marktkapitalisierung von über 9 Milliarden Dollar ist sie heute die elftgrösste Kryptowährung auf dem Markt. Die Solana-Blockchain verfügt über acht Funktionen, darunter PoH, Cloudbreak und Sealevel. Dank der hohen Geschwindigkeit und der niedrigen Kosten hat Solana erfolgreich das Interesse sowohl von Kleinanlegern als auch von institutionellen Investoren auf der ganzen Welt geweckt. Solana verspricht den Nutzern der Plattform, dass es niemals zu Erhöhungen der Gebühren kommen wird. Diese geringen Transaktionskosten haben weder Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit noch auf die Skalierbarkeit des Protokolls.

Solanas Preis, Marktkapitalisierung und andere Metriken

Heute tradet Solana knapp unter der 25 Dollar Marke und konnte so in den vergangenen 24 Stunden ein Kursplus von rund 2,4 Prozent verbuchen. Die Marktkapitalisierung ist in der gleichen Zeit um 2,39 % angestiegen und liegt nun solide über der 9 Milliarden Dollar Marke.

Starker Support ist für den Kurs zunächst um die 24 Dollar Marke zu erwarten, da er dort in den vergangenen Tagen bereits öfter Konsolidierte. Der grösste Widerstand liegt direkt über dem aktuellen Kurs bei 25 Dollar. Die Bullen haben hier schon mehrfach einen Ausbruch versucht, wurden jedoch immer wieder von den Bären zurückgewiesen.

Das Handelsvolumen von Solana liegt aktuell bei rund 670 Millionen Dollar und damit gute 6 % niedriger als noch am Vortag. Die grösste Frage wird nun sein, ob die Konsolidierung im aktuellen Kursbereich sich auszahlen wird und Solana es schafft weiter in Richtung der 30 Dollar vorzustossen.

Die jüngste Rallye kann Anleger durchaus an den Start der Ralle von 2021 erinnern, in der Solana seinen Wert innerhalb weniger Monate mehr als verzehnfachte. Ob dies wirklich so kommen wird, ist aktuell noch schwer zu sagen und wird sich massgeblich nach den Entwicklungen des Bitcoin-Kurses richten.

Wie wird sich der Preis von Solana bis 2025 entwickeln?

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Prognosen der Experten sehr unterschiedlich ausfallen. Jeder Analyst stützt sich auf eine Reihe spezifischer Faktoren, um den Markt und verschiedene Währungsmetriken vorherzusagen. Diese Analysten studieren die bisherigen Markttrends sowie zukünftige Spekulationen und kommen dann zu ihren Vorhersagen. Es liegt daher auf der Hand, dass die Marktprognosen erheblich schwanken. Aber auch unerwartete technologische und wirtschaftliche Veränderungen bringen den Markt immer wieder aus dem Gleichgewicht und beeinflussen so die Währungskennzahlen.

In einem Blogpost von Changelly wird behauptet, dass der Höchst- und Mindestpreis von Solana im Jahr 2025 213,55 $ bzw. 174,43 $ betragen wird. Im Durchschnitt werde der Kurs im Jahr 2025 bei etwa 179,57 $ liegen, wobei der potenzielle ROI von Solana bei 441 % liegen soll.

Das Expertengremium von Finder hatte ebenfalls einige Vorhersagen zu treffen. Nach Ansicht des Gremiums wird SOL bis 2025 voraussichtlich die 166-USD-Marke erreichen. Es ist erwähnenswert, dass diese Vorhersagen erst letzten Monat gemacht wurden. Im Gegensatz dazu wurde in den Prognosen des Gremiums vom Januar 2022 behauptet, dass SOL im Jahr 2025 bis zu 486 $ erreichen wird.

Alex Nagorskii von DigitalX hat sich besonders optimistisch über die Kryptowährung geäussert und behauptet, „Solana hat mehrere vielversprechende Protokoll-Updates implementiert, die anscheinend kurzfristige Ausfälle reduziert haben. Es bleibt abzuwarten, ob die Stabilität von Dauer sein wird. Solana hat erhebliche Teile des NFT-Marktes von Ethereum erobert und bleibt ein anständiger Konkurrent im L1-Rennen.“

Die beste Investitionsalternative zu Solana aus dem Play-to-Earn Sektor:

Wie bereits erwähnt, sind der Kryptogaming-Sektor und der NFT-Space massgeblich mit für den Erfolg von Solana verantwortlich. Wer sich nicht auf den zweifelhaften Erfolg der bereits etablierten Blockchain verlassen will, sollte sich vor allem in diesen Marktbereichen nach Alternativen Anlagemöglichkeiten umsehen. Eine der besten bietet aktuell zweifelsohne Meta Masters Guild.

Meta Masters Guild (MEMG) ist eine aufstrebende Web3-Gaming-Gilde und ein Spiel-Ökosystem, das Blockchain- und Web3-Technologien kombiniert, um eine innovative und fesselnde Umgebung für Spieler zu schaffen. Der Token des Spiels gewinnt derzeit in seinem Vorverkauf an Zugkraft und hat in wenigen Wochen bereits über 1,66 Millionen Dollar eingesammelt.

Es basiert auf der Ethereum-Blockchain und verwendet seinen eigenen ERC-20-Token, die MEMAG-Kryptowährung. Spieler im MMG-Ökosystem können durch die Teilnahme an Gildenaktivitäten Belohnungen in Form von In-Game-Währungen und NFTs verdienen.

Die Spiele der Plattform enthalten alle den $MEMAG-Token, der einen direkten Wechselkurs mit Gems hat: die Belohnungswährung im Spiel. Gems sind keine Kryptowährung, sondern können in $MEMAG getauscht werden. Diese Unterscheidung ermöglicht es, dass sowohl iOS- als auch Android-Versionen dieser Titel in den App-Stores von Apple und Google zugelassen werden.

Der PreSale des MEMAG-Tokens ist die beste Gelegenheit für Investoren in die Plattform und ihre Zukunft zu investieren und Token zu einem vergünstigten Kurs zu kaufen. Doch die dritte Phase des PreSales endet bereits in drei Tagen, weshalb interessierte Investoren nicht zu lange warten sollten.