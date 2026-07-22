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Transaktionsrekord 22.07.2026 03:39:27

Solana erreicht Meilenstein: Eine Milliarde Transaktionen in einer Woche - wie sich das auf den Kurs auswirken könnte

Solana erreicht Meilenstein: Eine Milliarde Transaktionen in einer Woche - wie sich das auf den Kurs auswirken könnte

Während das Solana-Netzwerk neue Rekorde erreicht, befindet sich der SOL-Kurs laut charttechnischer Analyse weiter in einer entscheidenden Konsolidierungsphase.

• Solana verarbeitet erstmals mehr als eine Milliarde Non-Vote-Transaktionen in einer Woche
• Der Rekord fiel in eine Phase moderater Kursgewinne, in der sich SOL in einer engen Handelsspanne oberhalb des EMA-20 bewegte

• Ein Ausbruch über 83,74 US-Dollar könnte laut Chartanalyse den Weg für Kurse von 90 bis 95 US-Dollar öffnen
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Netzwerk verzeichnet neuen Transaktionsrekord

Das Solana (SOL)-Netzwerk hat nach dem sogenannten Alpenglow-Upgrade erstmals mehr als eine Milliarde Non-Vote-Transaktionen innerhalb einer Woche verarbeitet. Solana teilte den Meilenstein am 6. Juli über den eigenen Account auf der Plattform X mit.

Zusätzlich zu der Transaktionszahl hat BTC-ECHO zufolge auch der in Solana-Anwendungen gebundene Gesamtwert, der Total Value Locked (TVL), den höchsten Stand seit Anfang Juni 2026 erreicht, während langfristige Investoren ihre Bestände wieder ausbauen. Auf der offiziellen Netzwerk-Datenseite von Solana lassen sich Kennzahlen wie Transaktionszahlen, Gebühren und Blockproduktion fortlaufend einsehen.

Charttechnische Lage rund um den Rekord

Rund um den Rekord hatte SOL zuvor spürbar zugelegt und bewegte sich anschliessend in einer vergleichsweise engen Handelsspanne oberhalb des EMA-20. Charttechnisch sah BTC-ECHO Solana in einer Konsolidierungsphase: Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag im neutralen bis leicht bullischen Bereich und deutete damit auf ein leichtes Übergewicht der Käuferseite ohne Überhitzung hin. Auch die Bollinger-Bänder verliefen vergleichsweise eng - eine Konstellation, die in der Vergangenheit häufiger stärkeren Kursbewegungen vorausging. Als massgeblich galten dabei die untere Begrenzung der Handelsspanne als Unterstützung und die obere Begrenzung als Widerstand.

Drei mögliche Kursszenarien

Für den weiteren Kursverlauf nannte BTC-ECHO auf Basis dieser Ausgangslage drei Szenarien mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit. Im neutralen Szenario, dem mit rund 50 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wurde, würde sich die Konsolidierung innerhalb der bestehenden Handelsspanne fortsetzen, solange die untere Unterstützung bei 79,23 US-Dollar hält - diese durchbrach der Kurs jedoch bereits. Derzeit notiert Solana laut CoinMarketCap bei 75,85 US-Dollar (Stand: 19.07.2026). Im bullischen Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 30 Prozent, würde ein nachhaltiger Ausbruch über die obere Begrenzung die Aufwärtsbewegung ausweiten, gestützt durch einen RSI oberhalb von 60 und steigendes Handelsvolumen. Im bearischen Szenario, dem rund 20 Prozent Wahrscheinlichkeit zugeordnet wurden, würde ein Fall unter die Unterstützung - wie er nun eingetreten ist - die Korrektur ausweiten, bestätigt durch einen RSI unter 45 und einen Bruch des EMA-20. BTC-ECHO wies darauf hin, dass die charttechnischen Einschätzungen auf technischen Indikatoren basieren und keine Anlageberatung darstellen.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

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