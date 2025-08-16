So viel Wert wäre mit einer VeChain-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Anzeige

VeChain wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.030448 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 32’843.15 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.024274 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 797.24 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 20.28 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0.019283 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Bei 0.078697 USD erreichte der Coin am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net