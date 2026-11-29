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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 28.11.2025 zu einem Wert von 0.1353 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 739.09 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 28.11.2026 56.03 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0.075814 USD lag. Mit einer Performance von -43.97 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.068407 USD. Am 10.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.1779 USD.

Redaktion Finanzen.net