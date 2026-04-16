|Langfristige Performance
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16.04.2026 11:03:08
So viel Wert wäre mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen
Bei einem frühen Engagement in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Polkadot wurde am 15.04.2023 bei 6.806 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 146.94 DOT. Da sich der Wert von Polkadot am 15.04.2026 auf 1.180 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173.35 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 173.35 USD, was einer negativen Performance von 82.67 Prozent entspricht.
Am 14.04.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.163 USD. Am 10.05.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.303 USD.
Redaktion finanzen.net
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