So viel Wert wäre mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0.030448 USD. Bei einem Investment von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’284.31 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 28.08.2026 22.55 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0.006865 USD lag. Die Abnahme von 100 USD zu 22.55 USD entspricht einer negativen Performance von 77.45 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.004358 USD. Bei 0.025948 USD erreichte VeChain am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net