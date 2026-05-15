So viel Wert wäre mit einer Investition in Uniswap von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Uniswap notierte gestern vor 5 Jahren bei 40.39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 2.476 Uniswap. Da sich der Wert von Uniswap am 14.05.2026 auf 3.725 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.223 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 90.78 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 bei 3.019 USD. Am 13.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12.15 USD.

Redaktion finanzen.net