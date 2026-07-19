So viel Wert wäre mit einer Investition in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Am 18.07.2025 kostete Sui 3.788 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2’639.86 SUI im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 18.07.2026 1’959.06 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0.7421 USD lag. Das entspricht einem Minus von 80.41 Prozent.

Am 28.06.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6807 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net