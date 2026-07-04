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Frühe Anlage 04.07.2026 11:03:09

So viel Wert wäre mit einer Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen

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So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

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Am 26.10.2021 notierte Internet Computer bei 46.84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.135 ICP-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.777 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.07.2026 auf 2.238 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 95.22 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2.085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8.964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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