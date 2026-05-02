So viel Wert wäre mit einer Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 4.942 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 20.23 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 01.05.2026 auf 2.346 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47.47 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 52.53 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net