So viel Wert wäre mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Bitcoin Cash notierte gestern vor 5 Jahren bei 666.39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in BCH vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0.1501 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 15.11.2026 auf 210.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31.58 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 68.42 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 24.06.2026 bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion Finanzen.net