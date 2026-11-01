So viel Wert wäre mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 3.259 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 306.83 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 31.10.2026 194.01 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0.6323 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80.60 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 30.08.2026 erreicht und liegt bei 0.5138 USD. Am 02.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.377 USD.

Redaktion Finanzen.net