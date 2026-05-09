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09.05.2026 19:43:08
So viel Wert wäre mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Bei einer frühen Hedera-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 25’587.10 Hedera im Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 08.05.2026 auf 0.092558 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’368.29 USD wert. Mit einer Performance von -76.32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0.078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0.2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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