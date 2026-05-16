So viel Wert wäre mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Krypto-Invest im Blick 16.05.2026 11:03:09

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Am 15.05.2025 lag der Kurs von VeChain bei 0.028741 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3’479.33 VET im Depot. Die gehaltenen VeChain wären am 15.05.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0.007030 USD 24.46 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 24.46 USD entspricht einer negativen Performance von 75.54 Prozent.

Am 29.03.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.006530 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.05.2025 bei 0.030626 USD.

Redaktion finanzen.net

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