So viel Wert wäre mit einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Tezos wurde am 16.09.2021 zu einem Wert von 6.955 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 14.38 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.2525 USD), wäre die Investition nun 3.631 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 96.37 Prozent verringert.

Bei 0.1942 USD erreichte der Coin am 12.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 0.7930 USD.

Redaktion finanzen.net