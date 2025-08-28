Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’227 0.2%  SPI 16’976 0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’077 0.1%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’409 0.3%  Gold 3’401 0.1%  Bitcoin 90’773 1.8%  Dollar 0.8010 -0.1%  Öl 67.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Clara Technologies-Aktie im freien Fall: Was steckt dahinter?
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BKB-Aktie profitiert deutlich: BKB stellt Strategie 2026+ vor
Suche...
200.- Saxo-Deal
Wertentwicklung im Fokus 28.08.2025 11:03:08

So viel Wert wäre mit einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 27.08.2020 kostete Tezos 3.215 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 31.10 Tezos. Da sich der Wert eines Coins am 27.08.2025 auf 0.7861 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.55 Prozent verringert.

Am 16.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.4914 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 07.12.2024 bei 1.795 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: leksiv / Shutterstock.com,AlekseyIvanov / Shutterstock.com

Inside Krypto

19.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETF-Zuflüsse nehmen Fahrt auf: ETH steigt | Lesen Sie den Hash Insider
13.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETH verringert Performance-Abstand zu BTC | Lesen Sie den Hash Insider
07.08.25Hashdex Logo Hashdex: Bitcoin-Rally, Stablecoin-Gesetz & mehr: Das bewegt den Krypto-Markt im Q2
27.08.25Finixio Crypto Logo Snorter gewinnt an Dynamik! Meme-Kultur trifft auf echte Trading-Nützlichkeit
27.08.25Finixio Crypto Logo Wall Street erweitert sich über Bitcoin und Ethereum hinaus
27.08.25Finixio Crypto Logo Solana Prognose: Konvergenz des institutionellen Momentums
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV