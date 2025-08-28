So viel Wert wäre mit einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 27.08.2020 kostete Tezos 3.215 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 31.10 Tezos. Da sich der Wert eines Coins am 27.08.2025 auf 0.7861 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.55 Prozent verringert.

Am 16.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.4914 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 07.12.2024 bei 1.795 USD.

Redaktion finanzen.net