|Wertentwicklung im Fokus
|
28.08.2025 11:03:08
So viel Wert wäre mit einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 27.08.2020 kostete Tezos 3.215 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 31.10 Tezos. Da sich der Wert eines Coins am 27.08.2025 auf 0.7861 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.55 Prozent verringert.
Am 16.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.4914 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 07.12.2024 bei 1.795 USD.
Redaktion finanzen.net
