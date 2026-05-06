So viel Wert wäre mit einem Tether-Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen

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Tether wurde am 05.05.2023 zu einem Wert von 1.001 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 998.85 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 05.05.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0.9998 USD 998.68 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 0.13 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0.9977 USD. Bei 1.002 USD erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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