|Entwicklung des Investments
|
17.08.2025 19:43:09
So viel Wert wäre mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Investoren gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1.472 USD gehandelt. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.94 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.005 USD), wäre die Investition nun 68.26 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 68.26 USD, was einer negativen Performance von 31.74 Prozent entspricht.
Bei 0.6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3.924 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|94’636.48718
|-1.14%
|Handeln
|Vision
|0.16166
|-3.39%
|Handeln
|Ethereum
|3’561.60475
|-3.15%
|Handeln
|Ripple
|2.48726
|-0.25%
|Handeln
|Solana
|149.28330
|-4.18%
|Handeln
|Cardano
|0.75162
|0.41%
|Handeln
|Polkadot
|3.12574
|-3.14%
|Handeln
|Chainlink
|17.40534
|-4.22%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-3.11%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-2.50%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!