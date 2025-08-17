So viel Wert wäre mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1.472 USD gehandelt. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.94 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.005 USD), wäre die Investition nun 68.26 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 68.26 USD, was einer negativen Performance von 31.74 Prozent entspricht.

Bei 0.6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3.924 USD.

Redaktion finanzen.net