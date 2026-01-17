Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So viel Wert wäre mit einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3.508 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 16.01.2026 auf 1.720 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50.96 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1.437 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5.288 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

