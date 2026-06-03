So viel Wert wäre mit einem Investment in Tether von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Am 02.06.2021 kostete Tether 1.000 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9’995.14 USDT-Coins Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0.9986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’980.95 USD wert. Damit wäre das Investment 0.19 Prozent weniger wert.

Am 04.02.2026 fiel USDT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net