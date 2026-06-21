So viel Wert wäre mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Sui war am 20.06.2025 2.715 USD wert. Bei einem SUI-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 368.31 Sui in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 262.73 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.06.2026 auf 0.7133 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 73.73 Prozent.

Bei 0.7007 USD erreichte SUI am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net