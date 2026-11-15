|POL-Anlage
|
15.11.2026 19:43:09
So viel Wert wäre mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren gegangen
Bei einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.8855 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’129.36 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 14.11.2026 auf 0.078319 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91.15 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.1779 USD und wurde am 10.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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