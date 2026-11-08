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POL-Anlage 08.11.2026 19:43:08

So viel Wert wäre mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Bei einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.1810 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 552.52 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 07.11.2026 auf 0.090564 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.96 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.1825 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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