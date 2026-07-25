So viel Wert wäre mit einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Am 24.07.2025 lag der Kurs von Internet Computer bei 5.487 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.23 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2.137 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38.94 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 61.06 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2.085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net