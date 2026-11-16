So viel Wert wäre mit einem Ethereum-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 4’569.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ETH investiert worden wären, hätte man nun 0.02188 Ethereum im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 40.12 USD, da sich der Wert von Ethereum am 15.11.2026 auf 1’833.39 USD belief. Damit wäre die Investition um 59.88 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1’564.05 USD. Bei 3’356.84 USD erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net