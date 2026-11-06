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Krypto-Investment im Fokus 06.11.2026 11:03:08

So viel Wert wäre mit einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Avalanche gebracht.

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Avalanche wurde am 04.11.2021 zu einem Wert von 79.50 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in AVAX investiert hätte, hätte er nun 1.258 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (8.156 USD), wäre die Investition nun 10.26 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 89.74 Prozent verringert.

Bei 5.890 USD erreichte der Coin am 19.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 18.17 USD.

Redaktion Finanzen.net

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