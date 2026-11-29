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Aptos war gestern vor 1 Jahr 2.158 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 4’634.61 Aptos im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’746.32 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.11.2026 auf 0.3768 USD belief. Damit wäre die Investition 82.54 Prozent weniger wert.

Bei 0.3640 USD erreichte der Coin am 24.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.12.2025 erreicht und liegt bei 2.025 USD.

Redaktion Finanzen.net