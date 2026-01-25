|APT-Investmentbeispiel
|
25.01.2026 11:03:09
So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Vor Jahren in Aptos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 8.197 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 12.20 Aptos im Portfolio. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 1.545 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.85 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 81.15 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 1.451 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 30.01.2025 erreicht und liegt bei 7.848 USD.
Redaktion finanzen.net
