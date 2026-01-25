Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Zcash nach Korrektur nahezu verdoppelt: Charttechnik signalisiert weiteres Potenzial
Gold, Öl & Co. in KW 4: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Rivian-Aktie: Morgan Stanley sieht weiter begrenztes Potenzial
Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Plus500 Depot
APT-Investmentbeispiel 25.01.2026 11:03:09

So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Vor Jahren in Aptos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 8.197 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 12.20 Aptos im Portfolio. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 1.545 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.85 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 81.15 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 1.451 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 30.01.2025 erreicht und liegt bei 7.848 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Inside Krypto

09:18Finixio Crypto Logo Bitcoin rutscht unter $90.000: Warum Bitcoin Layer 2 jetzt wieder im Fokus stehen
08:03Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper Presale über 30,8 Mio. USD, warum jetzt der nächste Meilenstein zählt
24.01.26Finixio Crypto Logo Maxi Doge Presale knackt 4,51 Mio. USD, nächste Preisstufe in Sicht
23.01.26Finixio Crypto Logo Warnung: Bitcoin-Whales handeln jetzt anders als Retail
23.01.26Finixio Crypto Logo Ledger: Hardware-Wallet-Riese plant Milliarden-IPO
23.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall