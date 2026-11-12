|Krypto-Invest unter der Lupe
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12.11.2026 19:43:09
So viel wäre eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr heute wert
Das wäre der Verlust bei einem frühen USD Coin-Investment gewesen.
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Am 11.11.2025 lag der Kurs von USD Coin bei 0.9996 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.04 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären gestern 100.01 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 0.9997 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.01 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0.9995 USD. Bei 1.000 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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