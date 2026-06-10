So viel wäre eine Tether-Kapitalanlage von vor 1 Jahr heute wert

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Vor 1 Jahr wurde Tether bei 1.000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 99.97 Tether in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.91 USD, da Tether am 09.06.2026 0.9993 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 99.91 USD, was einer negativen Performance von 0.09 Prozent entspricht.

Am 04.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Bei 1.002 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net