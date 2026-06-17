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So viel wäre eine Anlage in Tether von vor 3 Jahren heute wert

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Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tether-Engagements gewesen.

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Tether wurde am 16.06.2023 bei 0.9993 USD gehandelt. Bei einer USDT-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’000.69 Tether in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 16.06.2026 auf 0.9990 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999.65 USD wert. Damit wäre die Investition 0.03 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0.9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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