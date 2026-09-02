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Investition im Fokus 02.09.2026 19:43:08

So viel wäre eine Anlage in Tether von vor 1 Jahr heute wert

So viel wäre eine Anlage in Tether von vor 1 Jahr heute wert

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Tether-Investition gewesen.

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Tether war am 01.09.2025 1.000 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 100.00 USDT-Coins Die gehaltenen Coins wären am 01.09.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0.9995 USD 99.95 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -0.05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.9977 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

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