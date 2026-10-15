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Performance des Investments 15.10.2026 19:43:08

So viel wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert

So viel wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert

Bei einem frühen Einstieg in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Am 14.10.2025 lag der Kurs von USD Coin bei 0.9997 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in USDC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10’002.53 USD Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’001.72 USD, da USD Coin am 14.10.2026 0.9999 USD wert war. Das entspricht einem Anstieg um 0.02 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0.9995 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net

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