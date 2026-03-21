|Wertzuwachs oder -verlust?
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21.03.2026 11:03:08
So viel Verlust wäre bei einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Wer vor Jahren in VeChain investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Am 20.03.2025 lag der Kurs von VeChain bei 0.026057 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38’378.10 VET im Depot. Die gehaltenen VeChain wären gestern 278.31 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0.007252 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 72.17 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0.006777 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Am 10.05.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.032287 USD.
Redaktion finanzen.net
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