|Wertzuwachs oder -verlust?
|
29.08.2026 19:43:09
So viel Verlust wäre bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Toncoin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3.508 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’850.58 TON im Depot. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 3’903.02 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1.369 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60.97 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.227 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’720.82662
|-2.79%
|Handeln
|Vision
|0.03216
|-1.17%
|Handeln
|Ethereum
|1’966.87382
|-2.56%
|Handeln
|Ripple
|1.11823
|-4.32%
|Handeln
|Solana
|84.03935
|-4.24%
|Handeln
|Cardano
|0.16319
|-5.04%
|Handeln
|Polkadot
|0.68338
|-3.63%
|Handeln
|Chainlink
|9.20540
|-4.14%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.07%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-6.52%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren