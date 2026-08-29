So viel Verlust wäre bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen

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Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3.508 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’850.58 TON im Depot. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 3’903.02 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1.369 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60.97 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.227 USD.

Redaktion finanzen.net