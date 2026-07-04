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Langzeit-Investment 04.07.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Investment gewesen.

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Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3.508 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 47.82 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.07.2026 auf 1.678 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52.18 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Bei 3.575 USD erreichte die Kryptowährung am 01.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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