|Langzeit-Investition
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11.04.2026 19:43:08
So viel Verlust wäre bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen
Bei einer frühen Toncoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3.508 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.51 TON-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 37.29 USD, da Toncoin am 10.04.2026 1.308 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.71 Prozent abgenommen.
Am 01.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Am 01.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.
Redaktion finanzen.net
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