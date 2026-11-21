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VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0.030448 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in VETinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3’284.31 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.73 USD, da VeChain am 20.11.2026 0.004485 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85.27 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.11.2025 bei 0.013902 USD.

Redaktion Finanzen.net