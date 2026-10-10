So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen

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Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0.030448 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 3’284.31 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der Wert von VeChain am 09.10.2026 auf 0.007864 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25.83 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 74.17 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0.004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.10.2025 bei 0.019905 USD.

Redaktion finanzen.net