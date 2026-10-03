|Performance im Blick
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03.10.2026 11:03:10
So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen VeChain-Investment verlieren können.
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Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.023681 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 422’275.54 VeChain in seinem Depot. Mit dem VET-USD-Kurs vom 02.10.2026 gerechnet (0.008552 USD), wäre die Investition nun 3’611.11 USD wert. Damit wäre das Investment um 63.89 Prozent gesunken.
Bei 0.004358 USD erreichte VET am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.023660 USD.
Redaktion finanzen.net
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