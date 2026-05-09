So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen

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Am 23.12.2021 wurde Toncoin bei 3.508 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 285.06 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 08.05.2026 auf 2.525 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719.73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28.03 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1.202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net