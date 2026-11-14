|Entwicklung des Investments
|
14.11.2026 19:43:09
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen
Bei einem frühen Toncoin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 13.11.2025 kostete Toncoin 1.994 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 501.39 Toncoin in seinem Depot. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 547.85 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1.093 USD belief. Mit einer Performance von -45.22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 1.020 USD erreichte die Kryptowährung am 08.11.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 2.710 USD erreichte der Coin am 07.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|57’314.92110
|-3.79%
|Handeln
|Vision
|0.02737
|-0.07%
|Handeln
|Ethereum
|1’617.33115
|-4.01%
|Handeln
|Ripple
|0.84651
|-2.60%
|Handeln
|Solana
|65.61850
|-3.82%
|Handeln
|Cardano
|0.14061
|-3.28%
|Handeln
|Polkadot
|0.68337
|-1.63%
|Handeln
|Chainlink
|8.21567
|-2.86%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.32%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.38%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren