So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen

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Am 13.11.2025 kostete Toncoin 1.994 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 501.39 Toncoin in seinem Depot. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 547.85 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1.093 USD belief. Mit einer Performance von -45.22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 1.020 USD erreichte die Kryptowährung am 08.11.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 2.710 USD erreichte der Coin am 07.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net