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Krypto-Investment 03.09.2026 11:03:08

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 1 Jahr angefallen

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Bei einem frühen Investition in Tezos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Tezos wurde am 02.09.2025 zu einem Wert von 0.7262 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1’376.94 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 298.51 USD, da Tezos am 02.09.2026 0.2168 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70.15 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0.1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0.7997 USD.

Redaktion finanzen.net

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