|Lukrativer DOT-Einstieg?
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15.10.2026 11:03:08
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Polkadot hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Polkadot kostete gestern vor 1 Jahr 3.252 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 30.75 DOT. Da sich der Kurs von DOT-USD gestern auf 1.149 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35.33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 64.67 Prozent vermindert.
Bei 0.7504 USD erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.11.2025 erreichte Polkadot sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.261 USD.
Redaktion finanzen.net
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