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Rentables Neo-Investment? 13.10.2026 11:03:08

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neo von vor 1 Jahr angefallen

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Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Neo gebracht.

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Gestern vor 1 Jahr wurde Neo bei 5.129 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19.50 Neo. Die gehaltenen Coins wären gestern 47.14 USD wert gewesen, da sich der NEO-USD-Kurs auf 2.418 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52.86 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 07.11.2025 bei 5.728 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
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