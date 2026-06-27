So viel Verlust wäre bei einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr angefallen

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Vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 4.731 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in ICP investiert hat, hat nun 2’113.55 Internet Computer im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’651.09 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 26.06.2026 auf 2.201 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53.49 Prozent abgenommen.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.085 USD. Bei 8.964 USD erreichte Internet Computer am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net