|Entwicklung der Investition
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25.05.2026 19:43:08
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ethereum Classic von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum Classic-Engagement gewesen.
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Ethereum Classic notierte am 24.05.2023 bei 17.79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 561.99 ETC im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 24.05.2026 5’009.46 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 8.914 USD lag. Damit wäre das Investment 49.91 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief von ETC wurde am 02.04.2026 erreicht und liegt bei 7.866 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 24.70 USD.
Redaktion finanzen.net
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