So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr angefallen

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Ethereum Classic kostete gestern vor 1 Jahr 24.23 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41.27 ETC-Coins Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 6.944 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286.61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71.34 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.06.2026 erreicht und liegt bei 6.769 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24.48 USD.

Redaktion finanzen.net